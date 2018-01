Wirtschaft - Frankreich: Geschäftsklima fällt leicht zurück

26.01.2018, 09:10 Uhr | dpa-AFX

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung der Unternehmen in Frankreich hat sich zum Jahresbeginn von hohem Niveau aus leicht eingetrübt. Wie das Statistikamt Insee am Freitag bekanntgab, fiel das Geschäftsklima im Monatsvergleich um zwei Punkte auf 110 Zähler. Analysten hatten im Mittel eine Stagnation erwartet. Der Rückgang erfolgt von dem höchsten Stand seit Ende 2007 aus, also seit rund zehn Jahren. Die französische Wirtschaft wächst seit einigen Quartalen nach einer längeren Durststrecke wieder stärker.