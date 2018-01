Wirtschaft: Merrill Lynch hebt Ziel für Continental AG auf 265 Euro - 'Buy'

26.01.2018, 09:14 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für Continental von 245 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie bleibe unter den Autozulieferern sein bevorzugter Wert für 2018, schrieb Analyst Kai Müller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Automotive-Bereich dürfte Continental den Wettbewerber Valeo weiter abhängen. Das höhere Kursziel begründete er mit einer gestiegenen Sektorbewertung. Im Falle einer Unternehmensaufspaltung hält er sogar ein Kursniveau von 300 Euro für möglich./tih/gl

Datum der Analyse: 26.01.2018

