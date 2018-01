Wirtschaft - US-Anleihen: Kursverluste nach durchwachsenen Konjunkturdaten

26.01.2018, 21:31 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Die Renditen stiegen im Gegenzug. Angesichts eines weiterhin guten Aktienmarktumfeld nahm die Risikoneigung der Investoren wieder etwas zu. US-Konjunkturdaten fielen derweil gemischt aus. Zwar hatten die Unternehmen ein deutliches Auftragsplus an langlebigen Wirtschaftsgütern verzeichnet. Allerdings waren die Aufträge an zivilen Kernkapitalgütern, die als guter Indikator für die Investitionstätigkeit der Firmen gelten, rückläufig gewesen.

Das Wachstum der amerikanische Volkswirtschaft im Schlussquartal enttäuschte zudem leicht. Mit auf das Jahr hochgerechneten 2,6 Prozent war die Wirtschaft etwas schwächer gewachsen als mit 3,0 Prozent erwartet.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,12 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 7/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,47 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gaben um 10/32 Punkte auf 96 15/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,66 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 18/32 Punkte auf 96 25/32 Punkte. Ihr Rendite betrug 2,91 Prozent.