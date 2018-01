Wirtschaft - Trump: Wäre bei Brexit-Verhandlungen härter als May

Trump: Wäre bei Brexit-Verhandlungen härter als May

29.01.2018, 09:30 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX) - Donald Trump hätte anstelle der britischen Premierministerin Theresa May einen härteren Kurs bei den Brexit-Verhandlungen eingeschlagen. Das sagte der US-Präsident in einem Interview des britischen Senders ITV, das am Sonntagabend ausgestrahlt wurde.

Er habe große Achtung für May, aber er hätte anders verhandelt. "Ich hätte gesagt, dass die Europäische Union die Erwartungen nicht erfüllt hat, die in sie gesetzt wurden, und ich hätte eine härtere Position eingenommen, um rauszukommen", sagte Trump.