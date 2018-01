Wirtschaft - Spanien: Wirtschaftswachstum schwächt sich etwas ab

30.01.2018, 09:38 Uhr | dpa-AFX

MADRID (dpa-AFX) - Das Wachstum der spanischen Wirtschaft hat Ende 2017 wie erwartet etwas an Fahrt verloren. Im vierten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,7 Prozent gewachsen, teilte das Statistikamt des Landes am Dienstag nach einer ersten Schätzung in Madrid mit. Volkswirte hatten für die Monate Oktober bis Dezember mit diesem Anstieg der Wirtschaftsleistung gerechnet.

Im dritten Quartal war das Wachstum mit 0,8 Prozent noch etwas kräftiger ausgefallen und im zweiten Quartal war mit 0,9 Prozent das stärkste Wachstum seit Ende 2015 verzeichnet worden.

Obwohl der Aufschwung etwas an Fahrt verloren hat, ist Spaniens Wirtschaft weiter auf einem robusten Wachstumskurs. Seit Ende 2013 kann die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone mehr oder weniger stark zulegen.