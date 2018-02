Wirtschaft: Daimler erwartet stabiles Ergebnis 2018 - Dividende kräftig erhöht

01.02.2018, 08:51 Uhr | dpa-AFX

STUTTGART (dpa-AFX) - Dank neuer Absatz-Bestwerte hat der Autobauer Daimler auch bei Umsatz und Ergebnis noch einmal zugelegt. In einem von Dieseldebatten und Kartellvorwürfen geprägten Jahr 2017 verbuchte der Stuttgarter Konzern einen Umsatz von 164,3 Milliarden Euro - 7 Prozent mehr als im Jahr 2016. Unterm Strich blieb ein noch deutlich stärker gestiegener auf die Aktionäre entfallender Gewinn von 10,5 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 23 Prozent. Dazu trug auch ein positiver Sondereffekt aus der US-Steuerreform bei. Die Dividende soll für das vergangene Geschäftsjahr mit 3,65 Euro je Aktie überraschend kräftig um 40 Cent steigen.

Vor Zinsen und Steuern verdiente das Dax-Unternehmen mit 14,7 Milliarden Euro 14 Prozent mehr und damit soviel wie von Analysten erwartet. Für das Plus waren vor allem die Erholung bei den Lastwagen sowie der gute Lauf der Autosparte maßgeblich; auch die Finanzdienstleistungen trugen erneut kräftig zum Anstieg bei. Allerdings verfehlte Daimler auch wegen des langsameren Wachstums bei Mercedes-Benz Cars im Schlussquartal die aufs Jahr geplante Umsatzsteigerung von mindestens 10 Prozent.

Die operative Marge im wichtigsten Konzernteil mit Luxusautos ging im letzten Quartal um einen Prozentpunkt auf 9,7 Prozent zurück. Das war aber auch der Wert für das ganze Jahr und damit noch etwas stärker als im Vorjahr. Anleger störten sich am operativen Quartalsgewinn - die Daimler-Aktie fiel im vorbörslichen Handel auf Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um mehr als 1 Prozent.

Für das neue Jahr peilt Daimler bei Umsatz und Absatz eine "leichte" Steigerung an, was einem Plus von bis zu 5 Prozent entspricht - Experten hatten das in der Größenordnung erwartet. Kosten für neue Technologien und unter anderem auch der stärkere Euro sorgen aber dafür, dass Daimler sich auf Konzernebene und in der Pkw-Sparte diesmal nur ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau zutraut. Auch damit hatten Analysten gerechnet.

Den weltweiten Spitzenplatz beim Verkauf von Premiumautos hatte Daimler im vergangenen Jahr gegen den Rivalen BMW verteidigt. 2,29 Millionen Autos der Kernmarke Mercedes-Benz wurden verkauft und damit 9,9 Prozent mehr als im Vorjahr.