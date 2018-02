Wirtschaft - Aktien Frankfurt Eröffnung: Rückenwind aus Übersee hilft dem Dax

01.02.2018, 09:18 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag dank Rückenwinds von den Übersee-Börsen mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Wenige Minuten nach dem Börsenbeginn legte der deutsche Leitindex um 0,34 Prozent auf 13 234,22 Punkte zu. Damit könnte er nach den jüngsten Verlusten einen erneuten Erholungsversuch wagen.

Die Berichtssaison geht weiter - unter anderem mit Geschäftszahlen von Daimler . Im Fokus bleiben aber auch der anhaltend hohe Eurokurs mit seiner Bremswirkung auf die hiesigen Exporte sowie die Entwicklungen an den Anleihemärkten.

Dank überzeugender Bilanzzahlen der US-Konzerne Microsoft, Boeing und Facebook habe sich die Stimmung an den Aktienmärkten verbessert, schrieb Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axitrader. Nun hofften die Anleger auf weitere gute Geschäftsresultate an der Wall Street.

Beim Dax sieht der Experte die Marke von 13 300 Punkten als charttechnisch entscheidend an: "Ein klarer Durchbruch würde eine Rally in Richtung 13 500 Punkte signalisieren." Am vergangenen Dienstag hatte der Dax bei 13 596 Punkten noch sein Rekordhoch markiert - seitdem ging es allerdings fast nur noch bergab.

Freundlich präsentierten sich am Donnerstag auch die anderen deutschen Aktienindizes: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte um 0,18 Prozent auf 26 872,52 Punkte vor und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,50 Prozent auf 2662,27 Zähler. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Kursplus von 0,38 Prozent auf 3623,01 Punkte zu Buche.