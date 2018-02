Daimler im Januar mit Absatzminus in USA

01.02.2018, 18:30 Uhr | dpa-AFX

ATLANTA (dpa-AFX) - Der Autobauer Daimler hat zum Jahresauftakt in den USA weniger Fahrzeuge verkauft. Im Januar sank der Absatz der Stammmarke Mercedes-Benz - ohne Smart und ohne die Vans - um 0,9 Prozent auf 25 307 Autos, wie das Unternehmen am Mittwoch in Atlanta (Georgia) mitteilte. Insgesamt sank der US-Absatz von Daimler um 1,1 Prozent auf 27 603 Fahrzeuge.