01.02.2018, 19:42 Uhr | dpa-AFX

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat im ersten Monat des neuen Jahres mehr Autos in den USA verkauft. Im Januar stieg der Absatz im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent auf 21 953 Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Donnerstag am US-Sitz in Woodcliff Lake mitteilte. Bei der Stammmarke BMW - also ohne Mini - gab dem Unternehmen vor allem das neue 5er-Modell Schwung. Die Marke BMW setzte im Januar insgesamt 5 Prozent mehr ab. Die Verkäufe des Mini sanken um 5,6 Prozent.