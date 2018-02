RBC Capital belässt Deutsche Bank auf 'Sector Perform'

02.02.2018, 09:02 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Am meisten enttäuscht hätten die Aussagen zur Kostenentwicklung, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der um Kosten für Rechtsprozesse und Restrukturierungen bereinigte Vorsteuergewinn wesentlich schwächer ausgefallen als erwartet./ajx/ag

Datum der Analyse: 02.02.2018

