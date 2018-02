Union und SPD wollen Sprung nehmen zur 'Gigabit-Gesellschaft'

02.02.2018, 10:11 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD wollen in einer neuen Regierung einen Schwerpunkt auf den Ausbau der Digitalisierung setzen. "Wir wollen, dass Deutschland in dieser Wahlperiode den Sprung nimmt zur Gigabit-Gesellschaft der Zukunft", heißt es in einem Entwurf zur künftigen Wirtschaftspolitik, welcher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag.

Die Grundlage dafür sei eine flächendeckende Gigabit-Infrastruktur mit Glasfaser, dem Echtzeit-Mobilfunkstandard 5G und intelligenten Netzen. Der Ausbau entscheide darüber, ob Deutschland das Ziel einer Spitzenstellung bei der Digitalisierung erreichen könne.

Union und SPD hatten bereits im Sondierungspapier vereinbart, den flächendeckenden Ausbau mit schnellen Gigabit-Netzen bis zum Jahr 2025 zu erreichen. Dafür sollen Erlöse aus der Vergabe von UMTS- und 5G-Lizenzen bereitgestellt werden.