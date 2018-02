Metall-Tarifparteien: 'Einigung kann heute gelingen'

05.02.2018, 18:24 Uhr | dpa-AFX

STUTTGART (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie scheint eine Einigung noch am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag möglich. "Wir haben uns sowohl in der Geldfrage als auch bei den qualitativen Themen angenähert", sagte Südwestmetall-Chef Stefan Wolf in einem kurzen Statement am Abend.

IG-Metall-Verhandlungsführer Roman Zitzelsberger sagte ebenfalls, man sei einen erheblichen Schritt weitergekommen. Beide Parteien wollten sich nun zunächst zurückziehen, um mit ihren Gremien und den Vorständen der jeweiligen Dachverbände zu beraten. "Dort werden wir über die aktuellen Stände berichten und uns Rückmeldung holen", sagte Zitzelsberger, "und dann versuchen, in einer weiteren gemeinsamen Runde die letzten Hürden zu überbrücken. Das heißt, es kann heute gelingen."

Es ist die sechste Verhandlungsrunde im Metall-Tarifkonflikt. Die Gewerkschaft hatte ursprünglich sechs Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten und Möglichkeiten zur Reduzierung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden gefordert. Bestimmte Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Angehörige oder Eltern junger Kinder sollten einen Teil-Ausgleich für entgangenen Lohn erhalten. Die Arbeitgeber lehnten gerade das bisher ab. Statt der Teil-Ausgleich-Forderung wird nun über ein alternatives Modell diskutiert.