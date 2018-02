DOW-FLASH: Panik am US-Aktienmarkt drückt Index unter 24 000 Punkte

05.02.2018, 21:33 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat sich am Montag im späteren Handel Panik breit gemacht. Die Talfahrt nahm kräftig an Fahrt auf. Der Dow Jones Industrial büßte fast 1600 Punkte ein und sackte kurzzeitig unter die Marke von 24 000 Zählern. Seine seit Jahresbeginn eingefahrenen Gewinne gab er damit komplett wieder ab. Zuletzt lag er mit 5,74 Prozent im Minus bei 24 057,79 Punkten. Am Anleihemarkt legten die Renditen spürbar zu. Auch der US-Dollar stieg.

Starke Konjunkturdaten heizen die Sorge vor schneller als erwartet steigenden Zinsen an. Am 26. Januar hatte der Dow bei 26 616 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht.