06.02.2018, 21:08 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Dienstag im US-Handelsverlauf wieder zugelegt und hat sich der Marke von 1,24 Dollar erneut deutlich genährt. Rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2396 Dollar.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2329 (Montag: 1,2440) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8111 (0,8039) Euro gekostet.