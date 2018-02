Support im Test

07.02.2018, 10:00 Uhr | Commerzbank Research

Die Aktie der Deutschen Bank hatte im September 2016 nach einem zehnjährigen Bärenmarkt ein Rekordtief bei 8,83 EUR markiert. Dort startete eine dynamische Kurserholung, die die Notierung bis zum Januar 2017 auf ein 12-Monats-Hoch bei 17,82 EUR beförderte. Die anschließende mehrmonatige Korrekturphase führte sie zurück in den Bereich des 50%-Retracements der Erholungsrally. Seit dem im September ausgebildeten Korrekturtief bei 13,11 EUR orientierte sich der Wert wieder nordwärts. In der Spitze erreichte er dabei ein 7-Monats-Hoch bei 17,13 EUR, bevor im Dezember ein deutlicherer Rücksetzer begann. Der Versuch, sich dabei oberhalb der 200-Tage-Linie zu stabilisieren, misslang. Mit dem Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie am 30. Januar und einer bearishen Kurslücke am 2. Februar in Reaktion auf die vorgelegten Geschäftszahlen übernahmen die Bären wieder das Ruder. Im gestrigen Handel wurde das hieraus resultierende Kursziel des September-Tiefs erreicht und im Tagesverlauf marginal (13,06 EUR) unterschritten. Die geformte Doji-Kerze mit ausgeprägten Schatten zu beiden Seiten signalisiert eine kurzfristige Pattsituation auf dem erreichten Support. Mit Blick auf die mittlerweile deutlich überverkaufte markttechnische Situation erscheint eine kurzfristige Erholungsbewegung möglich, solange kein Tagesschluss unterhalb der Zone 13,06-13,11 EUR erfolgt. Potenzielle nächste Widerstände und Erholungsziele befinden sich bei 13,49-13,62 EUR und 13,80-14,02 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde eine Ausdehnung in Richtung 14,26 EUR oder 14,61/14,65 EUR denkbar machen. Um jedoch das technische Bild signifikant aufzuhellen, bedarf es eines nachhaltigen Anstiegs über die solide Widerstandszone bei 15,01-15,47 EUR. Darunter bleiben die Bären mittelfristig im Vorteil, solange keine Bodenbildung oberhalb von 13,06 EUR erfolgt. Ein Rutsch unter 13,06 EUR per Tagesschluss würde eine unmittelbare Fortsetzung des intakten Abwärtstrends signalisieren und potenzielle nächste Ziele bei 12,68 EUR und 12,02-12,41 EUR aktivieren. Darunter käme es zu einer weiteren deutlichen Eintrübung des Chartbildes mit möglichen Zielen bei 10,63-10,96 EUR und 8,83-9,50 EUR.

