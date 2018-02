Spanien: Industrieproduktion steigt überraschend fünften Monat in Folge

08.02.2018, 09:28 Uhr | dpa-AFX

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien gibt es neue Hinweise auf einen weiter robusten Aufschwung: Im Dezember ist die Industrieproduktion überraschend den fünften Monat in Folge gestiegen. Im Monatsvergleich habe die Fertigung um 0,9 Prozent zugelegt, teilte das nationale Statistikamt am Donnerstag mit. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet.

Auch im Jahresvergleich fielen die Daten unerwartet stark aus. Im Vergleich zum Dezember 2016 erhöhte sich die Produktion saisonbereinigt um 6,1 Prozent. Dies ist der stärkste Anstieg seit dem Jahr 2000. In dieser Abgrenzung hatten Experten nur mit einem Zuwachs um 4,0 Prozent gerechnet.