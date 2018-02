Goldman belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 10,50 Euro

08.02.2018, 09:47 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen im vierten Quartal getoppt, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Kapitalisierung sei stark. Der maue Ausblick dürfte dies aber überschatten./ag/zb

Datum der Analyse: 08.02.2018

