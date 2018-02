JPMorgan belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 10,50 Euro

08.02.2018, 09:47 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das vierte Quartal sei insgesamt besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis die Eigenkapitalrendite die Eigenkapitalkosten übersteigt, habe die Bank aber noch ein gutes Stück zu gehen./tih/zb

Datum der Analyse: 08.02.2018

