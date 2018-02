Steinmeier: Abschluss der Koalitionsverhandlungen 'wichtiger Schritt'

08.02.2018, 09:50 Uhr | dpa-AFX

SEOUL (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich zufrieden über die Einigung von Union und SPD bei den Koalitionsverhandlungen gezeigt. Bei seinem Besuch in Südkorea sagte er am Donnerstag: "Ich weiß, dass man im Ausland und vor allem in Europa auf den Abschluss der Regierungsbildung wartet. Und deshalb denke ich, wir sind zumindest einen Schritt weiter."

Im Gespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In verwies Steinmeier aber auch darauf, dass der SPD-Mitgliederentscheid über eine neue große Koalition noch aussteht. Moon hatte Steinmeier zuvor zum Abschluss der Verhandlungen beglückwünscht. "Sie haben dabei eine große Rolle gespielt, und ich möchte ihnen herzlich gratulieren", sagte er.

Der Wechsel der SPD vom Oppositionskurs hin zu Verhandlungen mit der Union wird auch dem Einfluss Steinmeiers zugeschrieben. Er selbst beschrieb seine Rolle bei der Regierungsbildung vor Journalisten so: "Der Präsident hat darauf zu achten, dass die Verfassung respektiert wird. Ich habe dies getan, indem ich in den Gesprächen mit den Parteien darauf hingewiesen habe, dass das Grundgesetz den Weg zu Neuwahlen sehr schwer macht."

Einige Parteien hätten daraus den Schluss gezogen, doch noch einmal in Verhandlungen einzutreten. Daraus sei jetzt eine Koalitionsvereinbarung geworden. "Immerhin, drei Parteien, die die Bereitschaft zeigen, Verantwortung zu übernehmen." Das Ergebnis hänge nun von innerparteilichen Prozessen ab, "deren Ergebnis auch der Präsident abwarten muss."