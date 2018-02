Kepler Cheuvreux belässt Leoni auf 'Reduce' - Ziel 30 Euro

08.02.2018, 10:08 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Leoni nach dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD auf "Reduce" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Übereinkünfte der GroKo seien positiv für deutsche Autoindustrie, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So setzte die neue Regierung zwar auf Klimaschutz, wollte aber Fahrverbote für Diesel vermeiden. Hinzu komme die Unterstützung für die Elektromobilität./mis/zb

Datum der Analyse: 08.02.2018

