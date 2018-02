Aktien New York: Talfahrt nimmt wieder etwas Tempo auf

08.02.2018, 20:34 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Talfahrt an den US-Börsen hat am Donnerstag wieder an Tempo gewonnen. Anleger zeigten sich zunehmend nervöser. Die nach dem Börsensturz am Montag heftigen Kursschwankungen setzten sich fort. Der Dow Jones Industrial gab rund zwei Stunden vor Handelsschluss um 1,58 Prozent auf 24 500,25 Punkte nach. Zeitweise hatte das Minus sogar bei knapp 3 Prozent gelegen.

Zu Wochenbeginn war der US-Leitindex zeitweise um fast 1600 Punkte oder 6 Prozent abgesackt, hatte sich tags darauf um mehr als 2 Prozent erholt und am Mittwoch dann kaum verändert geschlossen.

Der breit gefasste S&P 500 sank am Donnerstag um 0,58 Prozent auf 2666,15 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,53 Prozent auf 6547,32 Zähler.

Derweil ging die Berichtssaison weiter. So schossen die Aktien von Twitter trotz des trüben Marktumfeldes zeitweise um 30 Prozent auf 35 US-Dollar hoch. Das war der höchste Stand seit August 2015. Zuletzt betrug das Plus noch rund 17 Prozent. Der Kurznachrichtendienst hatte knapp zwölf Jahre nach seiner Gründung seinen ersten Quartalsgewinn erzielt.

Die Papiere von Teva büßten etwas mehr als 8 Prozent ein. Der in der Krise steckende israelische Pharmakonzern hatte im vergangenen Jahr wegen hoher Abschreibungen auf sein Generikageschäft einen zweistelligen Milliardenverlust verzeichnet. Für 2018 schockte der Konzern die Anleger zudem mit einem schwachen Ausblick. Die Analysten der Credit Suisse sprachen von einem "weiteren chaotischen Quartal".

Dass die Telekom-Tochter T-Mobile US in milliardenschwerem Umfang von der US-Steuerreform profitiert hatte, half den Anteilen an der Nasdaq wenig. Sie büßten 3,6 Prozent ein.

Um 5 Prozent ging es für die Aktien von Tesla abwärts, nachdem tags zuvor noch ein Plus von mehr als 3 Prozent verbucht worden war. Hohe Kosten für das neue Mittelklasse-Model 3 hatten dem Elektroauto-Hersteller den höchsten Quartalsverlust seiner Geschichte eingebrockt. Nach dem Stotterstart des Hoffnungsträgers bestätigte Tesla immerhin die Produktionsziele für den Fahrzeugtyp Model 3. Auch sonst gab sich Firmenchef Elon Musk zuversichtlich. "Ich bin optimistisch, dass wir profitabel werden", sagte er. Allerdings: Die 2003 gegründete Firma hat bislang noch nie einen Jahresgewinn erwirtschaftet.