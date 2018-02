Barclays sieht Wachstumsaussichten von Osram dank LED weiter positiv

09.02.2018, 09:05 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays sieht das langfristige Wachstum des Lichtspezialisten Osram weiter intakt. Optimistisch stimmten vor allem die Aussichten für optische Halbleiter, schrieb Analyst David Vos in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Kurzfristig sieht der Experte die Ergebnisse des Konzerns durch negative Wechselkurseffekte belastet, insbesondere wegen der Stärke des Euro zum US-Dollar, die aus Vos' Sicht das operative Ergebnis (Ebitda) für 2018 und 2019 leicht negativ beeinflussen dürften. Aus diesem Grund senkte Vos das Kursziel für die Aktie leicht von 100 Euro auf 97 Euro, behielt aber seine Einstufung "Overweight" bei.

Unter den von Vos betrachteten Branchenvertretern bleibt Osram dennoch eine der wichtigsten Kaufempfehlungen. Das Papier sei aktuell sehr niedrig bewertet, während die jährlichen Gewinnaussichten bis 2020 sehr hoch seien.

Dabei dürfte die hohe Nachfrage nach elektrischen LED-Leuchtmitteln die Sparte für optische Halbleiter weiter zu dem wichtigsten Wachstumstreiber von Osram machen. Der Analyst rechnet bis 2020 mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Geschäfts von 16 Prozent. Vos stützt seinen Optimismus auch darauf, dass in Autos immer mehr LED-Elemente verbaut würden. Gesunkenen Preisen könnte Osram mit niedrigen Produktionskosten in der neuen Fabrik in Kulim (Malaysia) begegnen. Dort sowie im Werk in Regensburg liege der Konzern mit dem Hochfahren seiner Kapazitäten im Plan.

Als Risiken für seine Einschätzung sieht er Probleme beim Hochfahren des Kulim-Werkes, irrationale Kapazitätserhöhungen bei Wettbewerbern und neue Spieler im Auto-LED-Geschäft. Positiv auf die Aktie könnte sich auswirken, sollte das Hochfahren von Kulim vor dem bisher anvisierten dritten Quartal vonstatten gehen.

Entsprechend der Einstufung "Overweight" rechnen die Analysten von Barclays Capital damit, dass sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten im Vergleich zu den anderen Titeln im beobachteten Sektor überdurchschnittlich entwickeln wird./nas/tav/fba

Analysierendes Institut Barclays Capital.