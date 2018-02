ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 05. bis 09.02.2018

09.02.2018, 22:18 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 05. bis 09.02.2018

MONTAG

Warburg Research senkt Fraport auf 'Sell' - Ziel hoch auf 80 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Fraport von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 74,50 auf 80 Euro angehoben. Die Aktien des Flughafenbetreibers seien mittlerweile zu ambitioniert bewertet, begründete Analyst Christian Cohrs sein neues Votum in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren sollten deshalb Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen. Zu dem höheren Kursziel habe unter anderem der nach vorn verschobene Bewertungszeitraum geführt.

Equinet hebt Stabilus auf 'Buy' - Ziel 89 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Stabilus nach Zahlen von "Accumulate" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber unverändert bei 89 Euro belassen. Analyst Manuel Tanzer begründete sein noch optimistischeres Votum für den Autozulieferer mit der jüngsten Kurskorrektur, die bei den Papieren mehr Aufwärtspotenzial geschaffen habe. Das erste Quartal sei solide verlaufen, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie.

Hauck & Aufhäuser startet Jenoptik mit 'Buy' - Ziel 41 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Jenoptik mit "Buy" und einem Kursziel von 41 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Technologiekonzern vollziehe einen tiefgreifenden Wandel, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Montag vorliegenden Studie. Die starke Wettbewerbsstellung habe er zwar nie angezweifelt, aber unter dem neuen Management dürfte diese nun in ein schwungvolleres Wachstum und höhere Renditen umgemünzt werden. Das TecDax-Unternehmen dürfte schlanker, wendiger und fokussierter werden.

DIENSTAG

Berenberg senkt Ziel für Vossloh auf 46 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vossloh von 49 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die meisten deutschen Investitionsgüter-Unternehmen dürften 2018 vom starken Eurokurs und steigenden Löhnen belastet werden, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gemildert werden sollte der Gegenwind aber durch die US-Steuerreform. Für den Verkehrstechnikkonzern reduzierte er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019.

CFRA hebt RWE auf 'Strong Buy' - Ziel 22 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat RWE von "Hold" auf "Strong Buy" hochgestuft, das Kursziel aber unverändert auf 22 Euro belassen. Ein potenzieller Verkauf der verbleibenden Anteile am Ökostromerzeuger Innogy bringe Aufwärtspotenzial für die Versorgeraktie mit sich, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern biete der jüngste Kursrückgang eine attraktive Einstiegsgelegenheit.

Jefferies senkt Deutsche Post auf 'Hold' - Ziel 41 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Post von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 41 Euro belassen. Das neue Anlagevotum reflektiere die von ihm erwarteten Lohnkostensteigerungen in Deutschland sowie den kurzfristig zunehmenden Margendruck im Luftfrachtgeschäft, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könnte sich das Seefrachtgeschäft mittelfristig negativ auf die Profitabilität des Logistikkonzerns auswirken.

MITTWOCH

DZ Bank hebt Deutsche Post auf 'Kaufen' - Fairer Wert 44 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktien der Deutschen Post vor Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber auf 44 Euro belassen. Nach dem jüngsten Kursrückgang seien die Unsicherheiten wegen bilanzieller Umstellungen, etwaiger Streikrisiken und der Sorge vor zunehmendem Protektionismus ausreichend im Kurs reflektiert, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen bildeten eine gute Grundlage für weiteres Ergebniswachstum im laufenden Jahr. Zudem bleibe der boomende Online-Handel ein wichtiger Geschäftstreiber.

Oddo BHF hebt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 44 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Vonovia von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 44 Euro belassen. Seit seiner Bewertungsaufnahme Ende Januar habe die Aktie des Immobilienkonzerns wegen steigender Zinsen rund 8 Prozent an Wert verloren, schrieb Analyst Manuel Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies eröffne den Anlegern nun eine günstige Kaufgelegenheit.

Jefferies hebt Munich Re auf 'Buy' und Ziel auf 210 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 210 Euro angehoben. Die zuletzt deutlich gestiegenen deutschen Anleiherenditen sowie die jüngsten inflationären Tendenzen wirkten sich unterschiedlich auf die Chance/Risiko-Verhältnisse innerhalb des europäischen Versicherungssektors aus, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Munich Re profitiere im Vergleich mit den Wettbewerbern am meisten von diesem Szenario. Zudem habe sich die Aktie des Rückversicherers in den vergangenen fünf Jahren rund 15 Prozent schlechter als der Sektordurchschnitt entwickelt.

DONNERSTAG

Independent hebt Commerzbank auf 'Halten' und Ziel auf 13 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 10 auf 13 Euro angehoben. Das Nettoergebnis, die bereinigten Gesamterträge sowie die für 2018 in Aussicht gestellte Dividende hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (EPS) sowie die Dividendenschätzung für 2018 und verlagerte die Bewertungsbasis von 2018 auf 2019. Zudem sieht er die Aktie durch immer wieder kursierende Übernahmegerüchte gestützt.

Kepler Cheuvreux senkt Lufthansa auf 'Reduce' - Ziel 25 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber zunächst auf 25 Euro belassen. Analystin Ruxandra Haradau-Doser bereitete die Anleger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf eine vermutliche Senkung ihrer Prognosen vor. Kostenkontrolle bleibe eine Herausforderung, schrieb sie im Kontext der Tarifeinigung mit dem Bodenpersonal.

Hauck & Aufhäuser hebt Brenntag auf 'Buy' - Ziel 62,50 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Brenntag um gleich zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41,50 auf 62,50 Euro angehoben. Der Chemikalienhändler sollte von einem guten Geschäftsumfeld profitieren, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei im Wettbewerb dank seiner Größe und zusätzlicher Angebote wie der Mischung von Produkten oder dem Lagerbestandsmanagement gut aufgestellt. Der Experte rechnet mit einer schwungvollen Gewinnentwicklung.

FREITAG

DZ Bank hebt Commerzbank auf 'Halten' und fairen Wert auf 11 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 10 auf 11 Euro angehoben. Das Geldhaus habe insgesamt gute Resultate abgeliefert, wobei sich aber die Ergebnisqualität etwas gesunken sei, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv sei der deutliche Anstieg der harten Kernkapitalquote und die für 2018 in Aussicht gestellte Dividende. Die relativ hohe Zinssensibilität, die gute Kapitalausstattung sowie die Fortschritte bei der Umsetzung von Commerzbank 4.0 rechtfertigten eine bessere Bewertung.

Barclays senkt Lufthansa auf 'Underweight' - Ziel 23 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hält die Lufthansa-Bewertung trotz eines leicht erhöhten Kursziels für zu hoch. Aus diesem Grund stufte die Analystin Rishika Savjani, die ab sofort die Lufthansa für Barclays bewertet, von "Equal Weight" auf "Underweight" ab. Das Kursziel erhöhte sie von 22 auf 23 Euro, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervorgeht. Bisher hatte der Analyst Mark McVicar die deutsche Fluglinie beobachtet und zuletzt im Sommer das Kursziel auf 22 Euro erhöht, die Einstufung aber bei "Equal Weight" belassen. Damit verpassten Anleger, die ihm gefolgt sind, die Rally der Aktie in der zweiten Jahreshälfte von um die 20 Euro bis auf den Rekordkurs von 31,26 Euro Anfang 2018. Zuletzt hatte sich die Stimmung aber gedreht und das Papier verlor seitdem 16 Prozent auf zuletzt 26,15 Euro.

NordLB hebt HHLA auf 'Kaufen' - Ziel 24,50 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat HHLA nach vorläufigen Zahlen für 2017 von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 24,50 Euro belassen. Die Resultate des Hafenlogistikers hätten dessen positiven Trend bestätigt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar dürfte sich das 2017 erzielte deutliche Wachstum verlangsamen, doch sollte HHLA von der guten weltwirtschaftlichen Stimmung profitieren. Nach dem jüngsten Kursrückschlag erscheine nun ein Kaufvotum angemessen.