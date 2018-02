Berenberg belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

12.02.2018, 09:08 Uhr | dpa-AFX

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Medizintechnik-Konzern sei solide in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er sprach von einem "starken" ersten Quartal, das die Markterwartungen mehr oder weniger erfüllt habe./tih/zb

Datum der Analyse: 12.02.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------