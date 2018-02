JPMorgan hebt Endesa auf 'Overweight' - Ziel 20 Euro

12.02.2018, 09:08 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat sein Votum für Endesa um gleich zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" erhöht, obwohl das Kursziel bei 20 Euro belassen wurde. Die spanische Regierung äußere sich zwar recht feindlich gegenüber den Versorgern, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden Studie. Es fehle ihr aber an breiter politischer Unterstützung, und die Gerichte agierten gleichzeitig zunehmend versorgerfreundlich. Zudem lasse sich eine Dividendenrendite von wohl mehr als 8 Prozent bis 2021 nicht einfach ignorieren./ag/tih



