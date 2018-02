Euro erholt sich von Verlusten

12.02.2018, 10:33 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag etwas von seinen deutlichen Verlusten in der vergangenen Woche erholt. Im Vormittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,2280 US-Dollar, nachdem sie am Freitagabend noch in Richtung 1,22 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2273 Dollar festgesetzt.

Starke Impulse blieben zunächst aus. Die Erholung des Euro ging auf eine breit angelegte Schwäche des amerikanischen Dollar zurück. Die US-Währung hatte in der vergangenen Woche nach einer längeren Schwächephase spürbar zugelegt. Fachleute taten sich mitunter schwer, diese Entwicklung einzuordnen. Zumal die jüngsten Börsenturbulenzen auf Inflationsängste in den USA zurückgingen, und höhere Inflationsraten Währungen eher belasten. Eine Erklärung der Dollar-Stärke könnte sein, dass die US-Notenbank auf eine steigende Inflation mit rascheren Zinsanhebungen reagieren dürfte.

Zu Wochenbeginn stehen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige Wirtschaftsdaten an, die am Währungsmarkt für Bewegung sorgen könnten. Äußerungen ranghoher Notenbanker stehen ebenfalls nicht auf dem Programm. Damit dürfte die Entwicklung des Aktienmarkts entscheidend für die allgemeine Marktstimmung und damit auch für den Devisenhandel sein. In Asien und Europa tendierten die Börsen freundlich.