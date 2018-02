Lettland kauft 'Strike'-Panzerabwehrraketen aus Israel

12.02.2018, 19:09 Uhr | dpa-AFX

RIGA (dpa-AFX) - Das baltische EU- und Nato-Mitglied Lettland wird für 108 Millionen Euro Panzerabwehrraketen des Typs "Strike" vom israelischen Rüstungskonzern Rafael kaufen. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Riga am Montag nach Unterzeichnung des Kaufvertrags mit. Abgewickelt wird das Rüstungsgeschäft über das Gemeinschaftsunternehmen EuroSpike, an dem neben Rafael auch die beiden deutsche Rüstungsfirmen Diehl und Rheinmetall beteiligt sind.

Die lettischen Streitkräfte sollen die Waffensysteme schrittweise bis 2023 geliefert bekommen. Bestückt werden sollen damit unter anderem auch die von Großbritannien vor einiger Zeit gebraucht erworbenen Kettenspähpanzer. Nähere Angaben zur Art und Anzahl an Raketen machte das Ministerium nicht.

"Dies ist ein wichtiger Tag, da Panzerabwehrwaffen eines der für uns am notwendigsten Systeme waren", sagte Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis vor der Vertragsunterzeichnung im lettischen Fernsehen. Der Erwerb der Raketen sei ein bedeutender Schritt zur Stärkung der Gefechtsfähigkeit der lettischen Armee.

Lettland grenzt an Russland und sorgt sich angesichts der anhaltenden Ukrainekrise um seine Sicherheit. Der Baltenstaat mit großer russischer Minderheit rüstet daher seine Streitkräfte auf.