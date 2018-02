Kritik aus der SPD an geplanter Kandidatur gegen Nahles

13.02.2018, 09:03 Uhr | dpa-AFX

BERLIN/FLENSBURG (dpa-AFX) - In der SPD verschärft sich vor der Sitzung von Präsidium und Vorstand die Führungsdebatte. Die baden-württembergische SPD-Chefin Leni Breymaier kritisierte am Dienstag die Ankündigung der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, sich für den SPD-Vorsitz zu bewerben. Lange würde damit Fraktionschefin Andrea Nahles herausfordern, die bereits an diesem Dienstag kommissarisch den Parteivorsitz übernehmen könnte.

Die Oberbürgermeisterin hatte erklärt, sie werbe für eine Basiskandidatur und wolle den Mitgliedern wieder eine Stimme geben. "Einen Mitgliederentscheid zu machen, nur um einen Mitgliederentscheid zu haben, das halte ich für eine Farce", sagte Breymaier dazu im Radioprogramm SWR Aktuell. Sie forderte ein pragmatisches Vorgehen in den kommenden Wochen bis zur Einberufung eines Bundesparteitages, der offiziell über die Neubesetzung des SPD-Vorsitzes entscheiden wird. Sie stellte auch die Ernsthaftigkeit der Kandidatur Langes infrage.