BMW startet mit Absatzplus - Aber Rückstand auf Mercedes-Benz und Audi

13.02.2018, 09:05 Uhr | dpa-AFX

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW ist beim Autoabsatz mit einem Rückstand auf die Premium-Konkurrenten von Mercedes-Benz und Audi ins neue Jahr gestartet. BMW verkaufte inklusive der Kleinwagenmarke Mini im Januar weltweit 169 538 Autos und damit 3,8 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie der Dax -Konzern am Dienstag in München mitteilte. Von der Stammmarke BMW wurde der Konzern 148 400 Autos los, das waren 3,4 Prozent mehr. Konkurrent Mercedes-Benz hatte im Januar 193 414 Wagen verkauft, selbst die zuletzt im Rennen der Oberklasse hintenliegende Ingolstädter VW-Tochter Audi lag im Januar mit 149 100 Autos knapp vor BMW.

BMW-Chef Harald Krüger hatte jüngst allerdings zur Jagd auf die Stuttgarter geblasen. Er will die Hausmarke der Münchener bis 2020 wieder an der Spitze sehen, wie er dem "Manager-Magazin" sagte. "Auf das Ziel verpflichte ich mein Team, auch wenn das kein Spaziergang wird", so Krüger. BMW hatte 2016 nach vielen Jahren den Spitzenplatz an Mercedes verloren.