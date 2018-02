Aktien Asien: Kursgewinne nach Erholung an US-Börsen

13.02.2018, 09:56 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens Börsen haben sich auch am zweiten Tag der Woche positiv entwickelt und ein Stück weit vom jüngsten Kursrutsch erholt. Sie bewegten sich damit im Fahrwasser der Wall Street. Dagegen musste der japanische Markt Verluste hinnehmen angesichts eines steigenden Yen, der die exportierenden Unternehmen belastet.

Der japanische Index Nikkei 225 verlor am Dienstag 0,65 Prozent auf 21 244,68 Punkte. Am Vortag war wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden. Am Mittwoch gibt Japan sein Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal bekannt, wobei sich der lang anhaltende Wachstumskurs fortsetzen dürfte.

Vor allem in China samt Hongkong ging es aufwärts. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Festland-China gewann bis zum Börsenschluss 1,29 Prozent auf 3935,63 Punkten. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg bis zum Handelsschluss um 1,29 Prozent auf 29 839,53 Punkte.

Wegen Feiertagen dürfte es zum Wochenende hin ruhiger an den asiatischen Börsen werden: China, Hongkong, Taiwan, Singapur, Malaysia und Indonesien begehen ihre Neujahrsfeiern für das Jahr des Hundes. Auf dem chinesischen Festland sind die Märkte von Donnerstag bis Mittwoch kommender Woche geschlossen.