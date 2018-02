Barclays belässt Metro AG auf 'Overweight' - Ziel 21 Euro

13.02.2018, 10:07 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Metro AG nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Dank Sondereffekten habe der Handelskonzern mit seinem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aber auch auf bereinigter Ebene sei die Entwicklung vor dem Hintergrund des anhaltend schwierigen Umfelds in Russland als robust zu bezeichnen. Die Jahresziele habe Metro zudem bestätigt./ajx/ck

Datum der Analyse: 13.02.2018

