Manipulationen sollen Börsen-Crash ausgelöst haben

13.02.2018, 16:18 Uhr | dpa-AFX, jasch

Nach Börsencrash und fallenden Kursen: Die Anleger trauen sich an die Börsen zurück, Analysten rechnen jedoch nicht mit einem anhaltenden Aufwärtstrend. (Quelle: Reuters)

Anleger trauen sich an Börsen zurück

Ein Finanz-Insider erhebt brisante Anschuldigungen: Die heftigen Kursstürze der vergangenen Woche an den Weltbörsen sollen durch Manipulationen ausgelöst worden sein.

Ein Insider aus der Finanzbranche führt den Börsen-Crash der vergangenen Woche auf zweifelhafte Machenschaften zurück. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten seien auf Manipulationen eines an den Börsen vielbeachteten "Angstbarometers" zurückzuführen, schreibt ein US-Anwalt an die Regulierungsbehörden.

Konkret geht es in dem Schreiben von Anwalt Jason Zuckerman um den sogenannten Volatilitätsindex "Vix". Der Index beschreibt das Ausmaß der Kursschwankungen an den US-Börsen. An dem Wert orientiert sich auch der Wert spekulativer Finanzprodukte.

Auf die "Angstbarometer" lässt sich wetten

Volatilitätsindizes wie der "Vix" bilden die erwartete Schwankungsbreite eines Börsenindex ab. Ein hoher Wert weist auf große Kursausschläge des zugrundeliegenden Index hin, ein niedriger Wert auf niedrige Kursausschläge. Volatilitätsindizes werden deshalb umgangssprachlich auch als "Angstbarometer" bezeichnet. Auch auf Volatilitätsindizes wie den "Vix" lassen sich mittels Optionsscheinen Wetten abschließen.

Zuckerman vertritt mit seinem Vorwurf nach eigenen Angaben einen Whistleblower, der hochrangige Posten in einigen der größten Investmentfirmen der Welt inne gehabt habe. Zuckerman ist ein Anwalt aus der US-Hauptstadt Washington, D.C., der sich auf die Vertretung von Whistleblowern spezialisiert hat.

US-Börsencrash, DAX-Kursrutsch: Das müssen Anleger und Menschen, die sich nicht täglich mit der Börse auseinandersetzen, wissen. (Quelle: t-online.de) (Quelle:stroeer-rtr)

Hintergrund soll ein Konstruktionsfehler des Index sein

Aufgrund eines Konstruktionsfehlers sei es Händlern mithilfe ausgefeilter Algorithmen möglich, den Vix-Index auf und ab zu bewegen, ohne tatsächliche Transaktionen abzuschließen, heißt es in dem Brief. Hierfür reichten bloße Scheingebote auf sogenannte Optionsgeschäfte aus, die zu unrealistischen Preisen abgegeben werden, sodass sie keine Interessenten finden.

Durch diese Marktmanipulationen seien Kleinanleger und institutionelle Investoren um Milliardenbeträge geprellt worden, schreibt Zuckerman. Zudem seien sie mit systemischen Risiken für die gesamten Finanzmärkte verbunden. Die Behörden müssten Konsequenzen ziehen, bevor die Manipulationen neben der Finanzstabilität auch die Wirtschaft gefährden. Der Anwalt hatte die Behörden bereits in der Vergangenheit auf die möglichen Manipulationen hingewiesen.

Ein Händler an der New Yorker Börse im Februar 2018: Die heftigen Kursstürze aus dem Februar sollen durch Manipulationen ausgelöst worden sein, sagt ein Insider. (Quelle: Richard Drew/dpa)



Börse weist Vorwürfe als "unglaubhaft" zurück

Die Chicagoer Börse CBOE, die den Vix-Index berechnet, wies die Vorwürfe zurück. Zuckermans Brief sei voller ungenauer Aussagen, Missverständnisse sowie sachlicher Fehler und somit unglaubhaft, hieß es in einer Stellungnahme.

Vergangene Woche waren die Kurse am US-Aktienmarkt rasant in die Tiefe gerauscht und hatten auch andere Börsen – etwa in Frankfurt – ins Taumeln gebracht. Häufig genannte Gründe für den Crash sind vorherige Übertreibungen im Zuge einer monatelangen Rekordjagd sowie die Erwartung steigender Zinsen.

Viele Experten verweisen aber auch darauf, dass Spekulanten mithilfe sogenannter "Exchange Traded Products" (ETPs) auf die Entwicklung des Vix-Index' gewettet und dadurch den starken Kursrutsch verursacht hätten - ein Vorwurf, der neue Schärfe bekäme, sollte der Vix-Index obendrein manipuliert worden sein.