Aktien Osteuropa Schluss: Erneut Kursgewinne - Moskau liegt vorn

13.02.2018, 19:42 Uhr | dpa-AFX

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Auch am Dienstag ist es an den osteuropäischen Börsen aufwärts gegangen. Damit trotzten die Anleger der wieder deutlich vorsichtigeren Haltung an den westeuropäischen Aktienmärkten. Vor allem in Moskau ging es mit dem Leitindex RTSI um 1,72 Prozent auf 1226,92 Zähler wie schon am Montag kräftig aufwärts.

In Warschau gewann der Wig-30 0,69 Prozent auf 2792,75 Punkte. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,65 Prozent auf 63 008,51 Zähler. In der Gewinnzone fanden sich Versorger. So zogen Enea um 0,39 Prozent an und Energa gewannen 2,10 Prozent. Tauron-Papiere legten um 1,80 Prozent zu. Dagegen gaben die Papiere des Stromkonzerns PGE nach Zahlen für das vergangene Jahr um 1,09 Prozent nach.

In Prag legte der Leitindex PX um 0,12 Prozent auf 1111,77 Punkte zu. Das Handelsvolumen ging zurück. Nachrichten zu Unternehmen waren dünn gesät. Kursgewinne verzeichneten Bankwerte. So zogen Komercni Banka mit plus 1,52 Prozent an die Spitze des PX, gefolgt von Moneta Money Bank mit einem Plus von 0,85 Prozent.

In Budapest kletterte der Leitindex Bux um 0,26 Prozent auf 38 387,29 Punkte nach oben. Auch hier ging das Handelsvolumen im Vergleich zum Vortag zurück. Papiere von Gedeon Richter verloren weitere 1,79 Prozent. Seit Freitag stehen die Pharmatitel stark unter Druck, nachdem die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA empfohlen hatte, die Verschreibung des Medikaments Esmya für neue Patienten vorerst auszusetzen. Zudem hatten am Montag die Quartalszahlen des Unternehmens enttäuscht.