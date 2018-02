Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung zum Start

14.02.2018, 09:12 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch ruhig in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen moderat um 0,03 Prozent auf 158,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 0,73 Prozent.

Zur Wochenmitte steht eine Reihe von Konjunkturdaten auf dem Programm. Größte Aufmerksamkeit kommt amerikanischen Inflationsdaten zu. Anleger warten gespannt darauf, ob sich Befürchtungen einer stärkeren Inflation bewahrheiten.

Solche Inflationsängste waren ein Hauptgrund für die starken Kursverluste an den internationalen Börsen in der vergangenen Woche.