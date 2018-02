Airbus-Zahlen überzeugen Anleger

15.02.2018, 09:01 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Airbus -Aktien könnten am Donnerstag nach der Vorlage überraschend guter Geschäftszahlen für 2017 an ihre jüngste Erholung anknüpfen. Die Papiere stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 4,54 Prozent auf 87,99 Euro. Im Zuge der jüngsten Börsenturbulenzen waren sie von ihrem Rekordhoch im Januar bei 93,76 Euro bis auf 77,80 Euro gefallen.

Airbus habe 2017 stark abgeschlossen, sagte ein Händler. Vor allem Verbesserungen beim Großraumflugzeug A350 und die Auftragslage hob er hervor. Allerdings bereiteten die fortgesetzten Probleme beim Militärtransporter A400M Sorgen. Die Probleme hätten den Luftfahrt- und Rüstungskonzern 2017 eine weitere Milliardensumme gekostet.

Analyst David Perry von der US-Bank JPMorgan lobte den freien Mittelzufluss (Free Cashflow) 2017 sowie den Ausblick für 2018, der deutlich über der durchschnittlichen Marktschätzung liege. Das sollte die Aktien zunächst antreiben.