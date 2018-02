Deutsche Anleihen: Zinsanstieg setzt sich fort

15.02.2018, 09:28 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt hat sich der Zinsanstieg am Donnerstag fortgesetzt. Die Rendite zehnjähriger Anleihen des Bundes stieg bis auf 0,78 Prozent. Damit rückt das kürzlich erreichte Hoch seit Herbst 2015 bei 0,80 Prozent wieder in Reichweite. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel im Gegenzug auf 157,63 Punkte.

Ausgangspunkt des jüngsten Zinssprungs sind die USA. Dort sind die Kapitalmarktzinsen seit neuen Inflationsdaten vom Mittwochnachmittag deutlich gestiegen. Marktteilnehmer rechnen angesichts der anziehenden Teuerung mit drei, vielleicht sogar vier Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed in diesem Jahr. An den Anleihemärkten wird dieser erwartete Kurs vorweggenommen.

Am Donnerstag steht eine Reihe von amerikanischen Konjunkturdaten auf dem Programm. Herausstechen dürften Zahlen zur Industrieproduktion. In der Eurozone äußern sich einige ranghohe Zentralbanker zur Geldpolitik.