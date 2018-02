Hohe Gewinne und Dividende schieben Airbus Richtung Rekordhoch

15.02.2018, 18:29 Uhr | dpa-AFX

(neu: Schlusskurs, Tageshoch bei 93,44 Euro, MDax-Dominanz)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus hat die Anleger am Donnerstag mit seiner operativen Gewinnentwicklung und einer überraschend hohen Dividende überzeugt. Die Papiere schnellten im MDax um mehr als 10 Prozent auf 92,80 Euro nach oben. Nach ihrem jüngsten Rückschlag bis auf 77,80 Euro nahmen sie im Eiltempo wieder Kurs auf ihr bisheriges Rekordhoch vom Januar. Bis zu den 93,76 Euro fehlten beim Tageshoch von 93,44 Euro nur noch wenige Cent.

Wenig überraschend waren die Airbus-Aktien mit dem Kurssprung am Donnerstag der große Favorit im MDax , in dem sie auch besonders stark gewichtet sind. Entsprechend rückte der Index mittelgroßer Werte ebenfalls deutlich um 1,65 Prozent vor, womit er das allgemeine Marktumfeld in Deutschland und Europa deutlich abhängte. Auch in Paris, wo die Airbus-Papiere gehandelt werden, wurde der Leitindex Cac 40 gestützt.

Das bereinigte operative Ergebnis, die Entwicklung der Barmittel sowie die Dividende hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Christophe Menard vom Investmenthaus Kepler Cheuvreux in einer ersten Einschätzung. Die Probleme beim Militärtransporter A400M, die 2017 eine weitere Milliardensumme gekostet hatten, rückten derweil am Markt in den Hintergrund.

Trotz einer Milliarden-Sonderbelastung für die anhaltenden Probleme beim Militär-Transportflugzeug A400M hatte der Boeing -Rivale seinen Gewinn im abgelaufenen Jahr unter dem Strich nahezu verdreifacht. Die Aktionäre sollen mit einer von 1,35 auf 1,50 Euro je Anteilschein erhöhten Dividende am Erfolg beteiligt werden.

Die Rückstellung von 1,3 Milliarden Euro im Zusammenhang mit dem A400M sei zwar etwas höher als gedacht, aber keine Katastrophe, sagte Analyst David Perry von der US-Bank JPMorgan. Einige Investoren dürften eine Belastung bis zu 2 Milliarden Euro befürchtet haben. Zudem klinge die Unternehmensmitteilung mit Blick auf die Einigungen mit den Regierungen der Abnehmerstaaten des Militär-Transportflugzeugs positiv.

Überdies dürften die Verzögerungen beim modernisierten Mittelstreckenjet A320neo laut Perry wohl kaum zu einem Bremsklotz für Airbus werden. Der Jet verkauft sich derzeit so gut wie kein anderes Flugzeug, sorgt aber auch für Negativschlagzeilen. So drohen bei einem Teil der Baureihe die Triebwerke während des Flugs auszufallen.

Laut Konzernchef Tom Enders sind 32 ausgelieferte A320neo-Jets mit Antrieben der United-Technologies-Tochter Pratt & Whitney (P&W) von dem Problem betroffen, bei einem Drittel dieser Flieger geht es um beide Antriebe. Manche der betroffenen Maschinen müssen am Boden bleiben.

Die Airbus-Führung macht es nun von der Lösung dieses Problems abhängig, ob sie ihr Ziel erreichen kann, in diesem Jahr insgesamt 800 Verkehrsflugzeuge auszuliefern. Die neuen technischen Probleme beim Getriebefan-Triebwerk von Pratt & Whitney sind laut dem JPMorgan Experten Perry "sehr frustrierend", doch wohl früh genug im Jahr erkannt worden, um die Auslieferungsziele von Airbus nicht zu gefährden.