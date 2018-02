Deutsche Anleihen starten wenig bewegt

16.02.2018, 08:40 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit wenig Kursbewegung in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig auf 157,74 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg leicht auf 0,77 Prozent. In anderen Ländern des Euroraums fiel der Handelsstart ähnlich aus.

Vor dem Wochenende richten sich die Augen der Anleger auf die USA. Dort wird eine Reihe von Konjunkturdaten veröffentlicht, darunter Preiszahlen vom Außenhandel, Daten vom Häusermarkt und die Verbraucherstimmung der Uni Michigan. In der Eurozone stehen dagegen so gut wie keine Wirtschaftszahlen an. Allerdings wird sich mit Benoit Coeure ein ranghoher Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) öffentlich äußern.