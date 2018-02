US-Anleihen legen zu - Nur Kurzläufer stagnieren

16.02.2018, 21:32 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag überwiegend Kursgewinne erzielt. Während sich die Kurse weiter stabilisierten, nachdem sie am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Inflationsdaten noch stark unter Druck geraten waren, gaben die umgekehrt laufenden Renditen am Freitag nach.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten konnten den Markt dabei nicht belasten. Im Januar waren die Baubeginne und die Baugenehmigungen deutlich gestiegen. Außerdem hatten die Einfuhrpreise stärker zugelegt als erwartet und die Konsumentenstimmung im Februar hatte sich überraschend verbessert.

Einzig die zweijährige Anleihen blieben mit 99 20/32 Punkten unbewegt. Sie rentierten mit 2,19 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 3/32 Punkte auf 98 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,63 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere legten um 9/32 Punkte auf 98 29/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,88 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 17/32 Punkte auf 97 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,14 Prozent.