Edeka will Produkte von Nestlé aus den Regalen verbannen

19.02.2018, 21:35 Uhr | t-online.de

Edeka-Kundin an der Kasse: Bald könnten hier Nestlé-Produkte nicht mehr über das Laufband gehen. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)

Ein europäischer Einkaufsverbund um Edeka will den weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestlé in die Knie zwingen.

Wenn Kunden von Edeka demnächst Nescafé, Maggi oder Wagner-Pizza kaufen möchten, könnte es sein, dass diese und andere Produkte der Firma Nestlé nicht mehr in den Regalen zu finden sind. Der Grund: Der Einkaufsverbund um Edeka streitet sich mit Nestlé um bessere Einkaufskonditionen. Das berichtet die "Lebensmittel Zeitung".

Ein Bestellstopp mit den fünf Partnern der europäischen Händlerallianz Agecore, die Edeka als Einkaufsverbund beliefert, soll Nestlé in die Knie zwingen, so die Wochenzeitung der Lebensmittelbranche. Mit diesem Schritt will Agecore den Schweizer Konzern dazu bringen, seine Produkte zu weitaus günstigeren Einkaufspreisen anzubieten.

Nach Angaben der "Lebensmittel Zeitung" soll es sich um rund 160 Nestlé-Produkte handeln. Da Edeka mit rund 4.000 Filialen Marktführer unter den deutschen Lebensmittelhändlern ist, würde dieser Schritt Nestlé empfindlich treffen. Laut dem "Handelsblatt" hat Edeka seinen Einzelhändlern bereits eine Liste mit den Produkten übermittelt.

Für bekannte Nestlé-Marken, wie zum Beispiel Original Wagner, Vittel, Buitoni, Herta, Nespresso und Maggi, gebe es Alternativen im Sortiment. Zudem sollen etwa Thomy-Salatsoßen mit hohem Rabatt verkauft werden – ein Angriff auf den Markenwert, so das "Handelsblatt".