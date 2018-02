Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Ströer auf 76 Euro - 'Buy'

19.02.2018, 08:59 Uhr | dpa-AFX

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für die Aktie des Werbeunternehmens Ströer nach den jüngsten Wachstumsaussagen des Managements von 64 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Übernahmen von Avedo und Ranger im vergangenen Jahr und zwei weiteren ergänzenden Zukäufen scheine Ströer erfolgreich in das Dialogmarketing gestartet zu sein, schrieb der nach einem Wechsel nun verantwortliche Analyst Pierre Gröning in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dürfte zusätzlichen Wert schaffen, ergänzte Gröning./ck/ag

Datum der Analyse: 19.02.2018