Goldman belässt Reckitt Benckiser auf 'Neutral' - Ziel 7300 Pence

19.02.2018, 10:03 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Das unternehmenseigene Wachstum des britischen Herstellers von Haushaltsreinigern habe im Jahr 2017 stagniert, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies habe sowohl ihn als auch den Konsens leicht positiv überrascht. Die neuen Unternehmensziele für 2018 ließen zwar wieder ein leichtes Wachstum auf gleicher Fläche erwarten, ergänzte er, die Risiken mit Blick auf die Profitabilität bestünden aber weiterhin./ck/la

Datum der Analyse: 19.02.2018

