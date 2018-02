Deutsche Anleihen starten schwächer

20.02.2018, 08:45 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,11 Prozent auf 158,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,74 Prozent. In den meisten Ländern des Euroraums legten die Renditen zum Handelsstart ebenfalls zu.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Seit dem Wochenauftakt wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Außerdem starten die US-Finanzmärkte nach einem Feiertag am Montag erst heute in die Handelswoche. "In Abwesenheit nennenswerter Datenveröffentlichungen schwächte sich der Bund-Future ab", kommentierte Experte Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen das Handelsgeschehen.

Am Vormittag könnten Stimmungsdaten zur Lage der deutschen Wirtschaft für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). In den USA werden dagegen wie bereits am Vortag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.