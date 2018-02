Harley-Davidson distanziert sich von Trumps Strafzöllen

Der US-Präsident droht mit Importbeschränkungen auf Stahl und Aluminium – die EU zieht deswegen Strafzölle auf Motorräder und Whiskey in Betracht. Der US-amerikanische Harley-Davidson-Konzern plädiert daraufhin für freien Handel.

Der möglicherweise von EU-Strafzöllen bedrohte Harley-Davidson-Konzern spricht sich für freien und fairen Handel aus – und distanziert sich damit auch von US-Importbeschränkungen, die Präsident Donald Trump ins Auge gefasst hat. Sein Handelsminister Wilbur Ross hatte in einem Bericht empfohlen, die Stahlimporte deutlich zu reduzieren. Daraufhin kündigte die Europäische Union an, hart zu reagieren – und unter anderem möglicherweise die Einfuhr von Motorrädern aus den USA zu sanktionieren.

"Generell wirken sich Zolltarife darauf aus, ob wir Produkte in einem Markt zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten können", sagt Harley-Davidson-Sprecher Michael Pflughoeft gegenüber t-online.de. "Wir unterstützen freie und faire Handelspolitiken, die sich gegen Barrieren internationalen Wachstums wenden, und die uns erlauben, global zu konkurrieren."

Noch vergangenes Jahr hatte Trump die Geschäftsführer des Konzerns im Weißen Haus empfangen. Seinen Sitz hat das Unternehmen im US-Bundesstaat Wisconsin, aus dem der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Paul Ryan stammt. Er gilt als wichtiger Unterstützer des US-Präsidenten.

Great meeting with @harleydavidson executives from Milwaukee, Wisconsin at the @WhiteHouse. pic.twitter.com/7Spcmh6guM