US-Anleihen auch im späten Handel schwächer

20.02.2018, 22:03 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel leicht nachgegeben. Nach dem feiertagsbedingt handelsfreien Montag legten die Renditen moderat zu. Mit knapp 2,90 Prozent näherte sich die Zehnjahresrendite wieder ihrem in der vergangenen Woche erreichten Vierjahreshoch an.

Die BayernLB merkte an, dass die Rendite zehnjähriger US-Anleihen jüngst einen elf Jahre dauernden Abwärtstrend nach oben verlassen habe. "Wir werten dies als Indiz dafür, dass die Trendwende vollzogen ist und der Renditetrend nach jahrzehntelanger Talfahrt nun wieder nach oben zeigt", sagte Analyst Hans-Peter Reichhuber.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,22 Prozent. Fünfjährige Papiere verloren 3/32 Punkte auf 98 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,65 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere sanken um 5/32 Punkte auf 98 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,89 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 15/32 Punkte auf 96 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,16 Prozent.