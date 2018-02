Wachstum von Sartorius beeindruckt - Aktie auf Rekordhoch

21.02.2018, 10:00 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius hat die Investoren am Mittwoch mit einem optimistischen Wachstumsausblick überzeugt. Die Papiere knüpften am Vormittag an ihren jüngst guten Lauf an und stiegen auf ein Rekordhoch von 107,90 Euro. Zuletzt notierten sie mit einem Plus von 2,11 Prozent auf 106,40 Euro etwas darunter und waren damit im kaum veränderten TecDax unter den führenden Werten. Mit einem Zuwachs von mehr als 35 Prozent im bisherigen Jahresverlauf zählen die Papiere zu den Favoriten in dem deutschen Techwerte-Barometer.

Das Unternehmen will die Erlöse bis 2025 auf rund vier Milliarden Euro erhöhen - das wäre im Vergleich zu dem im vergangenen Jahr erzielten Umsatz ein Plus von 185 Prozent. Zwei Drittel des Anstiegs um knapp 2,6 Milliarden Euro will Sartorius dabei aus eigener Kraft und ein Drittel durch Übernahmen stemmen. Die operative Marge soll bis 2025 auf rund 28 Prozent zulegen. Sie hatte im vergangenen Jahr bei rund 25 Prozent gelegen.

"Starke neue Ziele", titelte Analyst Oliver Reinberg vom Investmenthaus Kepler Cheuvreux in einer Studie. Die Pläne implizierten zwar ein ähnliches Wachstum aus eigener Kraft wie in der Vergangenheit, beeindruckten aber dennoch. Schließlich müsse das Unternehmen nun angesichts der mittlerweile erreichten Größe von einer höheren Basis aus wachsen.

Ohne Übernahmen dürfte Sartorius von 2018 bis 2025 einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg des Umsatzes und des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um 11 Prozent beziehungsweise 12 Prozent erreichen, erklärte der Analyst. Ein derart hohes und langes Wachstum sei unerreicht in der Branche.

Die Gewinnwarnung, mit der Sartorius die Anleger im Herbst noch verschreckt und für eine Kursdelle gesorgt hatte, ist mittlerweile vergessen. Seit dem Zwischentief im Oktober haben die Papiere um mehr als 50 Prozent zugelegt. Längerfristig ist die Kursentwicklung ebenfalls beeindruckend: Seit Ende 2014 haben Sartorius-Papiere ihren Wert mehr als vervierfacht./mis/ajx/jha/

