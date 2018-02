Neuer Konzernchef will Deutsche Börse auf Wachstum trimmen

21.02.2018, 10:18 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der neue Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer will den Konzern nach einem turbulenten Jahr wieder auf Kurs bringen. "Die Deutsche Börse war lange genug mit sich selbst beschäftigt. Jetzt ist es an der Zeit, wieder nach vorn zu schauen", sagte Weimer, der das Amt zum 1. Januar übernommen hatte, am Mittwoch in Frankfurt laut Redetext. Im Mai wolle er eine Mittelfristplanung für die künftige Entwicklung des Unternehmens präsentieren, kündigte Weimer an. "Ich sehe für uns eine ganze Reihe von Wachstumschancen. Wir werden nun daran arbeiten, diese Chancen besser und zügiger zu nutzen."

Potenzial für den Finanzplatz Frankfurt sieht Weimer beispielsweise infolge des geplanten EU-Austritts der Briten: Frankfurt habe beim sogenannten Euro-Clearing "jetzt die einmalige Chance, eine glaubwürdige Alternative zum Standort London aufzubauen". Derzeit findet die billionenschwere Abwicklung von Handelsgeschäften mit Euro-Wertpapieren überwiegend in London statt. Clearing-Häuser stehen im Handel zwischen Käufer und Verkäufer und springen ein, wenn einer der Handelspartner ausfällt. Kommt der Brexit wie geplant, droht Aufsehern auf dem Kontinent ein Kontrollverlust über diesen wichtigen Markt.