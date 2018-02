MTU unter Druck - Anleger sehen Ausblick skeptisch

21.02.2018, 10:54 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von MTU haben nach Bekanntgabe der Jahreszahlen am Mittwoch ihre Verluste ausgeweitet und zuletzt unter den Schlusslichtern im MDax mehr als 3 Prozent auf 136,70 Euro verloren. Zeitweise waren die Papiere um mehr als 6 Prozent abgesackt. Beim Münchner Triebwerksbauer läuft es zwar überraschend gut. Börsianer setzten allerdings ein Fragezeichen hinter den Ausblick.

So merkte ein Händler kritisch an, dass MTU die Gewinnprognose für 2018 unter den Vorbehalt gestellt hatte, dass die jüngsten Probleme rund um das Getriebefan-Triebwerk von Pratt & Whitney für den modernisierten Mittelstreckenjet A320neo "schnell" gelöst werden und die Auslieferungsziele nicht gefährdet sind. Analyst David Perry von der US-Bank JPMorgan ergänzte, die Geschäftsaussichten würden auch durch die neuen Bilanzierungsregeln etwas überschattet. So werden bestimmte Kosten künftig bereits beim Umsatz abgezogen./la/jha/

