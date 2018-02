Großbritannien: Lohnwachstum steigt - Arbeitslosigkeit aber auch

21.02.2018, 11:09 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX) - Am britischen Arbeitsmarkt hat das Lohnwachstum Ende vergangenen Jahres weiter angezogen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich jedoch ebenfalls, und das erstmals seit längerer Zeit. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Arbeitsmarktbericht des Statistikamts ONS hervor. Das Lohnwachstum ist insbesondere für die Geldpolitik der Bank of England von Bedeutung, von der eine weitere Zinsanhebung erwartet wird, möglicherweise schon im Mai.

Nach Daten des ONS erhöhte sich die Beschäftigung in den drei Monaten bis Dezember um 88 000 Stellen. Der Zuwachs folgt auf einen Anstieg um 102 000 Stellen im vorherigen Zeitraum. Die Erwartungen für Dezember wurden verfehlt, sie hatten bei 165 000 neuen Jobs gelegen.

Die Arbeitslosenquote stieg unterdessen um 0,1 Punkte auf 4,4 Prozent. Es ist der erste Anstieg seit etwa eineinhalb Jahren. Die Arbeitslosigkeit ist dennoch niedrig, sie stieg ausgehend vom niedrigsten Stand seit 1975.

Das Lohnwachstum zog weiter an. Die durchschnittlichen Wochenlöhne stiegen im Zeitraum Oktober bis Dezember um 2,5 Prozent, nach korrigiert 2,3 (zunächst 2,4) Prozent im vorherigen Abschnitt. Inklusive Bonuszahlungen betrug der Anstieg ebenfalls 2,5 Prozent.

Neben den Zahlen nach internationalen Standards veröffentlicht das ONS auch eine nationale Berechnung. Diese läuft den Zahlen nach internationaler Methode um einen Monat voraus. Demnach ist die Zahl der Menschen mit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe ("Claimant Count") im Januar um 7200 gefallen. Der Anstieg im Vormonat wurde von 8600 auf 6200 revidiert.