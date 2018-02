Aktien Wien Schluss: Stimmung ab Mittag merklich aufgehellt

21.02.2018, 18:24 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch sehr fest geschlossen. Der ATX stieg um 24,36 Punkte oder 0,72 Prozent auf 3427,32 Einheiten. Nach Vormittagsverlusten ging in Wien der Handelstag deutlich im Plus zu Ende. Auch an den europäischen Leitbörsen hellte sich im Verlauf die Stimmung dank einer positiven Tendenz an der Wall Street merklich auf.

In Wien markierten ohne bekannte fundamentale Nachrichten die Palfinger -Titel den Spitzenplatz auf der Kursliste. Die Papiere des Salzburger-Kranherstellers zogen 4,4 Prozent auf 34,50 Euro hoch.

Dahinter kletterte die Semperit-Aktie mit einem Zuwachs von 3,5 Prozent auf 17,60 Euro nach oben. Hier könnte eine Analystenmeinung unterstützt haben. Die Baader Bank hat ihre Kaufempfehlung für die Aktien des heimischen Kunststoff- und Kautschukproduktherstellers bestätigt. Das Kursziel bleibt ebenfalls bei 30,0 Euro und liegt damit merklich über dem aktuellen Kursniveau.

Unter den Schwergewichten verbuchten Erste Group ein deutliches Plus von 2,6 Prozent auf 39,83 Euro. Voestalpine stärkten sich um 1,9 Prozent auf 47,27 Euro. Andritz gewannen ein Prozent auf 48,94 Euro.

OMV schlossen nach Ergebnisvorlage mit minus 0,02 Prozent auf 48,17 Euro nahezu unverändert. Der Öl- und Gaskonzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 von einem günstigen Marktumfeld profitiert und seine Ergebniszahlen deutlich ins Plus gedreht.

Am Abend wird die Post vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 präsentieren. Von der APA befragte Analysten erwarten für das 4. Quartal 2017 leichte Zuwächse bei den wichtigsten Kennzahlen. Im Vorfeld der Ergebnisbekanntgabe verbuchte die Post-Aktie einen Kursgewinn von 0,3 Prozent auf 39,26 Euro.

Nach deutlichen Vortagesgewinnen rutschten Zumtobel -Aktien um 4,9 Prozent auf 8,98 Euro ab. Am Dienstag waren die Anteilsscheine des Vorarlberger Leuchtenherstellers noch um 4,3 Prozent nach oben geklettert.